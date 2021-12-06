“Ти не чоловік!”: колишня дружина Павліка розповіла, як він пообіцяв їй квартиру, а потім вигнав

Колишня дружина українського співака Віктора Павліка Лариса Созаєва поділилася особистим листуванням із екс-чоловіком.

Раніше артист пообіцяв Лорі, що квартиру перепише на неї, а нещодавно Павлік вирішив вигнати жінку та забрати житло, повідомляє WomanEL.

«Вікторе Павліку! Твій вчинок аморальний, жорстокий і несправедливий! Це смс від 8 травня 2021 року. Ти обіцяв, а тепер в інтерв’ю брудниш мене? Ти не чоловік!», — написала у Facebook Созаєва і додала скріншот листування.

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