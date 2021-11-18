Нова дружина Віктора Павлiка поскаржилася, що артист ніколи не дарував їй квіти. Молодій обраниці знадобилися роки, щоби перевиховати чоловіка.

Про це Катерина Реп’яхова розповіла на своїй сторінці у Instagram.

Віктор Павлик розписався з молодою обраницею у 2020 році. Катерина стала його четвертою дружиною. Вона активно веде свій блог в Інстаграм та ділиться подробицями особистого життя, пише Реаліст.

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Так, дружина розповіла, що дуже любить квіти. Вона вважає, що кожній дівчині приємна увага, а звичайний букет квітів здатний подарувати натхнення та радість.

Віктор Павлик на початку їхніх стосунків ніколи не дарував їй квіти. Молодій дружині знадобилися роки, щоб “перевиховати” чоловіка.

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Також Катерина поділилася відео, на якому позує з акуратним, але гарним букетом квітів. Вона розповіла, що мала дуже насичений, але приємний день.

У своїх сторіс Реп’яхова повідомила підписникам, що вперше повела сина Мишка до басейну без тата. Також у дружини артиста було заплановано похід до лікарні, на манікюр, запис до косметолога та робочі моменти.