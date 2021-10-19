Стало відомо про те, що Віктор Павлік попросив свою колишню дружину Ларису Созаєву продати квартиру, за яку він вже тривалий час виплачує кредит.

Колишня і нинішня дружини почали в мережі з’ясовувати стосунки, в той час як чоловік вирішив відмовчатися, пише Znaj.ua.

Лариса Созаєва пише пости в соціальній мережі Facebook, Катерина Репяхова в той же час знімає stories і проводить прямі ефіри в соціальній мережі Instagram, щоб прояснити ситуацію.

А сам чоловік в цей час ніяк не хоче коментувати ситуацію. Він зняв лише кілька stories з лісу, де показав, як чоловіки ріжуть дрова на зиму, а сам він в цей момент стоїть в альтанці поруч з гітарою, яка також зроблена з дерева.

“Дрова хлопці ріжуть. Дров. Дрова” – небагатослівний був Віктор Павлiк. Далі він підійшов ближче, щоб показати весь процес більш детально.

І на цьому все, про ситуацію з колишньою і нинішньою дружинами ні слова. Більш того, як розповіла Катерина Репяхова, артист попросив її не виходити в прямий ефір і ніяк не коментувати ситуацію, так як Ларисі Созаєвiй і так доводиться нелегко.

Однак більше мовчати вона не могла, і їй терміново потрібно було висловитися, щоб прояснити ситуацію.

Як виявилося, вже багато років Віктор Павлік виплачує кредит за квартиру, в якій живе жінка. Коли ще був живий син Паша, то Катерина увійшла в ситуацію, і підтримала чоловіка. Перший рік після його смерті теж все було нормально, поки, було не прийнято рішення щось змінити.

Квартиру хочуть продати, і частину грошей віддати колишній дружині, щоб вона пригледіла собі щось нове. На такі умови вона не згодна, і тепер вимагає, щоб їй купили квартиру за 150 тисяч доларів, але, таких грошей у сім’ї немає.