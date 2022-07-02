Вісім тисяч за “тварюку”: дружина Віктора Павліка відсудила компенсацію у його колишньої

Дружина співака родом з Тернопільщини Віктора Павліка – Катерина Реп’яхова – перемогла в суді проти колишньої артиста Лори Созаєвої.

Про це блогерка та концертна директорка знаменитості повідомила в коротких відео на своїй сторінці в Instagram, передає 0352.ua.

Нагадаємо, Катерина Реп’яхова подавала судовий позов через те, що ексдружина виконавця у Мережі її обізвала тварюкою. За це Созаєва тепер повинна виплатити Реп’яховій грошову компенсацію в розмірі 8 тисяч гривень.

Як зазначила Катя, вона це показала для того, щоб люди, які пишуть “гидоту” на інших, знали, що за це вони можуть понести відповідальність.