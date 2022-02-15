У день закоханих Віктор Павлік отримав зізнання в коханні від молодої шанувальниці

Відомий український співак показав освідчення в коханні від шанувальниці.

Віктор Павлік показав зізнання від молодої шанувальниці. Відповідний пост з’явився на його офіційній сторінці в соціальній мережі, пише Знай.

Відомий український співак Віктор Павлік має багатотисячну армію шанувальників. Тому він досить активний у своєму Instagram, на який підписано 80,6 тисяч осіб. Тут він ділиться новими фотографіями або цікавими моментами з життя, а іноді спілкується з шанувальникам у форматі сторіс.

14 лютого, ймовірно, на честь Святого Валентина він опублікував побажання шанувальниці. Дівчина показала фрагмент з виступу співака, коли він виконував “ти подобаєшся мені”.

Дівчина підписала ці кадри побажанням закоханими:”Нехай вас хтось любить, як я Віктора Павлика”. Свій пост дівчина підписала смайликом сердечка.