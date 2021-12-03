Катерина Реп’яхова поспілкувалася з підписниками свого фотоблогу.

Четверта дружина українського співака Віктора Павліка – Катерина Реп’яхова – поспілкувалася зі своїми підписниками. Концертна директорка виконавця відповіла на запитання допитливих юзерів, що б сталося, якби зірка знову почав вживати алкоголь та кинув її з дитиною. Таким чином користувач натякнув, що саме так він вчинив зі своєю колишньою дружиною Ларисою Созаєвою. У сторіз блогерка зазначила, що запити і піти може будь-який чоловік, цитує Реп’яхову ТСН.

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“У моєму житті не наявність чоловіка визначає щастя. Запити і піти може і ВП (Віктор Павлік – Ред.), і Коля, і Петя. Головне, що у мене є я і те, як я проходжу труднощі. А вони є абсолютно у кожної людини”, – зазначила Катя.

Також Реп’яхова відповіла на закид, що “бумеранг ніхто не скасовував”. Обраниця виконавця заявила, що люди не мають права засуджувати її коханого.

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“А що стосується бумеранга, не зовсім розумію, до чого тут він. Віктор прожив довге життя – 56 років. І так сталося, що коли він зустрічав наступних дружин, був одружений на попередніх. Це його життя, його історія, його доля. І ніхто не має права засуджувати, правильно він живе чи ні”, – відповіла вона і додала, що набагато гірше лізти з порадами та оцінками туди, де нічого не знаєш.

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Нагадаємо, раніше дружина співака розповіла, що коли вони зустрілися, у Павліка були великі проблеми з алкоголем. Реп’яхова не вважає, що цього потрібно соромитися, оскільки Віктор Павлік поборов свою залежність, у нього нове життя і артист тепер взагалі не вживає алкоголь.