Переслідування і погрози: молода дружина Павліка вирішила більш жорстко розібратися з його колишньою

Дружина та концертна директорка українського артиста Віктора Павліка Катерина Реп’яхова вирішила більш жорстко розібратися із колишньою співака.

Так, вона повідомила, що звернулася по допомогу до адвоката, аби притягнути Ларису Созаєву до відповідальності за її образи. Також блогерка хоче знайти і покарати тих, хто причетний до руйнування її бізнесу в Instagram. Про це вона написала в сторіз, передає ТСН.

“Я знайшла адвокатку. Ми з нею працюватимемо щодо двох питань: образи Лариси Созаєвої та пошуки людини, яка скеровує ботів. За допомогою кіберполіції та серверів”, – написала вона.

Зі свого боку, Созаєва прокоментувала це у своєму Instagram.

“Після погроз Каті Реп’яхової щодо звернення до суду мені доводиться пояснювати, що саме з кіберполіції їй необхідно було починати і для початку з’ясувати, хто, коли й навіщо створював їй проблеми у вигляді ботів. Але Каті було зручніше переслідувати мене, а також ганьбити мою честь і гідність, звинувативши мене у проблемах із рекламодавцями”, – зазначила вона.

Також Лора додала, що у неї є прямий матеріал переслідування і майже прямих погроз, які вона також готова надати у відповідні інстанції. За її словами, про це вона вже попередила Павліка та Реп’яхову.

“Не хвилюйтеся, я теж на зв’язку з юристом і розумію, що робити”, – написала колишня артиста.