Пожежа у Лановецькому районі призвела до займання електроопори.

Поблизу села Іванківці невідомі підпалили сухе гілля. Зупинити поширення вогню вдалося місцевим мешканцям.

«Перед Іванківцями хтось підпалив траву, загорілися сухі вирубані гілляки, вогонь перекинувся на електроопору, що вела до села! Це добре, що рівчак через дорогу. Пожежну охорону повідомив, адже через вітер можливе було повторне загорання, обіцяли виїхати! Я не знаю чи це тупість дорослих чи забавки дітей, але на всякий випадок переконливо прошу обережніше та обачніше ставитись до елементарного, думаю на сьогодні нам вистачає лиха», – зазначає житель Лановець Дмитро Харчук.

Рятувальники наголошують: людська байдужість і недбалість призводить до невиправданої шкоди екосистемам. Ще одна пожежа сталася у Заліщицькому районі. У селі Зелений Гай зайнялася суха трава, вогонь гасили п’ятнадцять рятувальників.

Софія Романська