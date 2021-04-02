Трагедія сталася на Тернопільщині: обірвалося життя знаного медика та викладача хірургії Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського.

Про трагічну подію повідомили на сторінці спільноти в мережі Фейсбук.



“Колектив Кременецького медичного фахового коледжу імені Арсена Річинського глибоко сумує з приводу передчасної втрати викладача хірургії Морозюка Івана Павловича.



Висловлюємо співчуття рідним та близьким покійного. Нехай земля буде пухом. Вічна пам’ять”, – ідеться у повідомленні.

Джерело: 0352.ua