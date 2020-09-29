Поліцейські розслідують факт шахрайства, від якого потерпів житель обласного центру.

До співробітників Тернопільського відділу поліцію із заявою про шахрайство звернувся житель обласного центру. Чоловік розповів, що замовив через мережу правильний порошок, товар йому доставили додому, він скинув на картку гроші, проте згодом товар забрали через несплату.

Понад чотирнадцять тисяч гривень втратив тернополянин, спокусившись на дешевий товар. Невідомі особи запропонували йому придбати пральний порошок за спокусливою ціною. Покупець погодився, адже розрахунок після доставки товару мав убезпечити його від непередбачуваних ситуацій. Проте не так сталося, як гадалося.

Товар прибув, його навіть розвантажили. Однак, невідома особа, у якої тернополянин начебто купував пральний порошок, в останній момент попросила не готівкою розрахуватися, а перечислити на банківський рахунок необхідну суму. Покупець згодився на пропозиція незнайомця. Проте ті, хто доставив йому товар, через декілька хвилин повернулися, сказали, що грошей не отримали і забирають порошок назад.

Кому перечислив гроші тернополянин, адже зловмисник після цього перестав виходити на зв’язок, – поліцейські з’ясовують в рамках кримінального провадження внесеного до ЄРДР за частиною 1 статті 190 ККУ.