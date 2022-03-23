Кумедні цуценята кокер-спанієля. Наразі вони ще біля мами, але вже мають своїх майбутніх власників. А увагу суспільства собаки привернули іменами, якими їх тимчасово назвали. Це Байрактар, Джавелін, Стінгер, Старлінк.

Власник цуценят Олег Покотило пояснює, що кличка останнього прийшла, коли Ілон Маск долучився до допомоги, повідомляє телеканал ІНТБ.

Далі імена собакам люди можуть давати власні, які захочуть, додає пан Олег. Цуценят беруть як правило для діток, говорить Олег Покотило. Собачки вже починають потроху гавкати, а у подальшому стануть гарними друзями, захисниками родини і розрадою, особливо у цей буремний час.