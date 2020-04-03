“Тернопільміськтеплокомуненерго” провело перерахунок плати за послуги з централізованого опалення та постачання гарячої води за березень.

Відповідно, нарахування за березень для тернополян зменшилися в середньому на 25%, про що споживачі зможуть дізнатися через особистий кабінет на сайті підприємства, або при отриманні рахунків.

Детальніше про перерахунок плати за березень у таблиці:

Дякуємо тернополянам за своєчасну оплату та просимо і надалі проводити розрахунки до 20-го числа поточного місяця, як це передбачено типовим договором.

Нагадуємо також, що в зв’язку із ситуацією, що склалася навколо поширення інфекції коронавірусу та на виконання рішення оперативного штабу від 16.03.2020р., КП «Тернопільміськтеплокомуненерго» тимчасово перейшло на дистанційне обслуговування Споживачів у режимі он-лайн.

Зокрема, жителі міста можуть отримати інформацію про стан розрахунків та подати показники лічильників за телефонами: (0948) 40-15-78, (0948) 40-15-87, (0948) 40-15 79.

Додамо, в опалювальному сезоні 2019/2020 рр. вже було проведено перерахунок за жовтень, листопад, грудень, січень та лютий.