Люди поважного віку сіли за парти

23/02/2019 Розмір тексту:

Новий проект розпочинає соціальна ініціатива «Єднання поколінь» у Тернополі. Відтепер для людей поважного віку організовуватимуть лекції і тренінги на різноманітну тематику у Тернопільській міській центральній дитячій бібліотеці.

«Стартувала ще одна локація для зустрічей соціальної ініціативи «Єднання поколінь». Тепер поважні тернополяни можуть відвідувати лекції та тренінги на мікрорайоні «Дружба» у Тернопільській міській центральній дитячій бібліотеці, що на вул. Миру 4а. Про важливість озеленення у Тернополі йшлося на одному занятті. Наш лектор розповідала про важливість озеленення міста не лише у дитячій бібліотеці, а й в ЕКО-бібліотеці.Відтепер для комфорту поважних мешканців міста, зустрічі відбуватимуться у вівторок та четвер на двох локаціях: о 15:00 у Тернопільській міській центральній дитячій бібліотеці та о 16:00 у ЕКО-бібліотеці», – повідомила координаторка соціальної ініціативи «Єднання поколінь» Ольга Гордієнко.

На одній із лекцій йшлося про озеленення та його доцільність у Тернополі. Спікер – кандидат географічних наук, доцент кафедри геоекології та методики викладання екологічних дисциплін ТНПУ ім. В. Гнатюка Надія Стецько.

Нагадаємо, досвід цього соціального проекту вирішили перейняти і на Хмельниччині.

Софія Романська