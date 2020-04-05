На веб-ресурсах побільшало оголошень щодо реалізації різноманітної домашньої продукції.

Втім, Держпродспоживслужба занепокоєна такою ситуацією. Оскільки споживання їжі продуктів невідомого походження може призвести до отруєнь, а також інших складних захворювань.

Переважно в оголошеннях пропонують харчові продукти не промислового, а домашнього виготовлення, – зазначає речниця Держпродспоживслужби в області Наталя Гресько. Подекуди виробники навіть не зареєстровані у службі як оператори ринку харчових продуктів.

“Уся небезпека полягає в тому, що такі продукти не досліджуються в державних лабораторіях та розповсюджуються не контрольовано. Невідомо, по-перше, про стан здоров’я тварин, від яких вони отримані, по-друге, про дотримання вимог законодавства при виробництві, зберіганні та транспортуванні таких харчових продуктів. Такі харчові продукти можуть містити залишки ветеринарних препаратів, бути забрудненими різними патогенними мікроорганізмами або ж фальсифікованими сторонніми речовинами. Що у свою чергу може спровокувати різні інфекційні захворювання: джерелом яких є інфіковані тварини: сальмонельоз, бруцельоз, лістеріоз, лептоспіроз, туберкульоз, сибірка, сказ, трихінельоз”.

Відтак тернополянам радять купувати харчові продукти лише в офіційних торгових мережах, а також стежити за термінами придатності їжі.

Софія Романська