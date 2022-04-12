Тернополян просять сьогодні не відвідувати два парки

12 квітня у двох парках Тернополя проводитимуть заходи зі знищення іксодових кліщів.

Про це Суспільному повідомила речниця Тернопільської міської ради Мар’яна Зварич.

За її словами, о 09:00 годині акарицидну обробку запланували провести на двох локаціях: у парку “Топільче” та в Старому парку.

“Прохання до тернополян і гостей міста утриматися від відвідування парків та від вигулу домашніх тварин”, – каже Мар’яна Зварич.

Як повідомляє ДУ “Тернопільський ОЦКПХ МОЗ України” кліщ може напасти не тільки під час прогулянки парком чи лісом, але й після відпочинку на дачі. Також вони можуть потрапити до житла із букетами квітів, собаками або іншими тваринами.