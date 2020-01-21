Перші п’ять місць зайняли міста з однієї країни. У рейтинг також потрапили великі українські міста.

Фахівці назвали найдорожчі міста світу для життя. Рейтинг склала база даних Numbeo, на сайті якої і опублікований список, передає Кореспондент.

Очолив топ швейцарський Цюрих. Примітно, що наступні чотири рядки також дісталися швейцарським містам: Базелю, Лозанні, Женеві та Берну. У топ-10 також увійшли норвезькі Ставангер, Осло і Тронхейм, ісландський Рейк’явік, а також Берген, Норвегія.

Усього в рейтинг увійшло 440 міст. У список увійшли дев’ять українських міст. Найдорожчим став Київ – 347 місце. Далі розташувалися Одеса – 361, Харків – 376, Миколаїв – 381, Дніпро – 383, Вінниця – 384 місце, і Львів – 385. Також до списку увійшли Тернопіль – 392 місце і Запоріжжя – 395.

Вартість життя для рейтингу розраховувалася на основі цін в магазинах і ресторанах, вартості транспорту і комунальних послуг. Також враховувалася купівельна спроможність населення. При цьому витрати на оренду і купівлю житла враховувалися окремо.