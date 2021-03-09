207-му річницю з Дня народження Тараса Шевченка відзначає Тернопільщина. З цієї нагоди в обласному центрі і районах області відбулися урочистості. Жителі краю читали твори Великого Кобзаря та вшанували його пам’ять хвилиною мовчання.

Тернополянка Ірина Голяк приходить на День народження Тараса Шевченка щороку. Жінка каже, що сьогодні його творчість, як ніколи, актуальна.

“Дуже мало знає сучасне покоління про Шевченка справжнього. А так хочеться, щоб у його твори заглядали частіше. Адже нині вони, які ніколи, актуальні. Сьогодні цінність творів, які він писав, є особливою. А переоцінити вклад Шевченка просто неможливо. Росія залишається нашим ворогом, агресором, загарбником. І так важливо об’єднатися, не дати жодного шансу ворогу. Слухаю сьогодні його твори, і вкотре переконуюся, що він — геній, таких більше нема”.

У Тернополі на урочистостях лунали вірші та пісні Тараса Шевченка.

Представники влади, громадських організацій, жителі та гості міста поклали квіти до підніжжя його монумента.