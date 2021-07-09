Нову партію вакцин від COVID-19 отримала Тернопільщина. Це препарат CoronaVac, який застосовують у центрах масової вакцинації.

Це дозволить продовжувати імунізацію всіх охочих жителів краю.

Учора на Тернопільщині щепили понад дві тисячі людей. Загалом від початку вакцинальної кампанії в області імунізували майже 76 тисяч осіб.

«По всій Україні у центрах масової вакцинації застосовується єдина вакцина – CoronaVac. Учора ми отримали свіжу партію вакцини. Тому на сьогоднішній день ми можемо сказати, що повністю забезпечені вакциною для проведення масової вакцинації. Ми можемо працювати далі, а також відкривати нові центри для проведення масової вакцинації у чотирьох містах – це Чортків, Бережани, Кременець, Заліщики. Також продовжуватиме роботу центр масової вакцинації у Тернополі. Вихідними центр працює для масової вакцинації всіх охочих, а у будні ми використовуємо цей центр для щеплення іншими вакцинами», – зазначила регіональна координаторка з вакцинальної кампанії в області Марія Павельєва.

Додамо, у Тернополі центр масової вакцинації працює за адресою – Злуки 45, у Чорткові він діятиме на базі медичного коледжу. Для того, аби отримати щеплення, слід мати із собою паспорт, ідентифікаційний код та мобільний телефон.