Підозрювані у вимаганні коштів та знищенні майна підприємця таки перебуватимуть під вартою. Про це повідомляє пресслужба Тернопільської обласної прокуратури.

Тернопільський апеляційний суд підтримав позицію прокуратури щодо застосування запобіжних заходів у виді взяття під варту особам, підозрюваним за ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 189, ч. 2 ст. 28 ч. 2 ст. 194 КК України.

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Нагадаємо, у середині вересня правоохоронцями затримано трьох осіб у ході розслідування резонансного кримінального провадження. Встановлено, що тернополянин спільно із двома жителями інших регіонів підпалили в обласному центрі 2 точки продажу продукції місцевого підприємця та вимагали у нього 250 тис доларів США за припинення своїх протиправних дій й погрожували йому та його родичам фізичною розправою.

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Тернопільською окружною прокуратурою до Тернопільського міськрайонного суду були подані клопотання про тримання підозрюваних осіб під вартою, без можливості визначення їм застави. Оскільки ухвалами суду першої інстанції клопотання задоволені частково, прокуратура їх оскаржила та відстояла в апеляційному суді позицію щодо безальтернативного тримання під вартою підозрюваних осіб.

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Під час розгляду апеляційної скарги прокурора двох підозрюваних взяли під варту у залі суду, у тому числі організатора цих зухвалих злочинів. Щодо третього підозрюваного – слухання перенесли через хворобу його адвоката, проте позиція прокуратури про необхідність тримання його під вартою залишається незмінною.

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