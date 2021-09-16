Христина Юник з чоловіком Олегом бігають по інстанціях, щоб довести, що вони є потерпілі у справі про підпал їхніх кіосків, погроз зі сторони Богдана Корильчука і його спільників та вимагання 7 млн грн.

Поо це жінка розповіла у сторіс на власній сторінці в Інстаграм, передають Тернополяни.

За словами Христини Юник, їм з чоловіком треба бігати по різноманітних інстанціях та збирати документи і доводити, що вони потерпілі, натомість батьки Богдана Корильчука також бігають та роздають “зелені папірці”.

“Ми з чоловіком як два “баранці “сидимо з відкритим ротом і дивимося, що відбувається, – відзначила Христина Юник. – Тобто ми потерпілі, всі докази є 100 відсотків, що це дійсно зробили вони. Але так як ми потерпіла сторона, то ми маємо надати не просто величезну кількість документів, а просто нереальну кількість документів. Зараз я їду міряти тиск і зафіксувати, що в мене тиск під 200. Я ж не знала, що ті всі рази, коли мені було погано, коли я лежала в ліжку, це все вже ніхто не може довести, бо я не зверталася до лікаря. Тепер я маю через будь-який тиск, через головний біль маю бігти в кабінет лікаря. Напевно легше сісти в кабінеті в лікаря і там сидіти і поширювати ці пости, бо я відразу плачу”.

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Як відзначила Христина, батьки Богдана Корильчука також бігають, тільки не збирають документи, а роздають “зелені папірці” кому потрібно.

“Мама Богдана Корильчука з татом також напевно бігають тільки не збирають папірці, а роздають “зелені”, – наголосила Христина. – І алібі там не треба шукати, там все давно ясно і зрозуміло. Щкода, що так. Шкода, що я витрачаю на це свій час і нерви. І надія десь глибоко в душі є, але я розумію, що це все без змісту, але робимо – їдемо міряти тиск”.

Нагадаємо, 12 вересня у Тернополі затримали трьох осіб на чолі з 25-річний лікарем-урологом Богданом Корильчуком, яких підозрюють у підпалі майна – м’ясних кіосків Юників, погрозах їх родині та вимаганні 7 млн грн.

Усім трьом суд уже обрав запобіжний захід – тримання під вартою. Богдана Корильчука можуть випустити під заставу у розмірі – 181 тис 600 грн.

У прокуратурі сьогодні заявили, що будуть готувати апеляцію на рішення Тернопільського міськрайонного суду.