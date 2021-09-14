Онука відомого тернополянина, котрий тероризував сім’ю підприємця, можуть відпустити на волю за 180 тисяч гривень

У Тернопільському міськрайонному суді розповіли деталі справи із затриманням та обранням запобіжних заходів для трьох чоловіків, яких підозрюють у вимаганні 7 млн грн у місцевого приватного підприємця.

Нагадаємо, вчора стало відомо, що у Тернополі затримали злочинну організованну групу, на чолі з 25-річним лікарем, які вимагали у приватного підприємця 7 млн грн, а оскільки чоловік відмовлявся платити, то погрожували його родині, зокрема вагітній дружині та псували майно, підпалюючи кіоски з продукцією.

Як пишуть Тернополяни, мова йде про 25-річного Богдана Корильчука, лікаря-уролога, внука відомого на Тернопільщині політичного діяча чиновника Івана Івановича Панця.

Читайте на цю тему: Онук колишнього депутата і чиновника: ЗМІ назвали ім’я “рекетира”, котрий вимагав гроші у відомого підприємця

За версією слідства, саме Богдан придумав та організував схему для того, щоб виманити у приватного підприємця – Олега Юника, відомого виробника м’ясної продукції, гроші, щоб вирішити свої особисті фінансові проблеми.

Найцинішніше у цій справі, що Богдан Корильчук був добре знайомий з сім’єю Юників і навіть, за версією Христини Юник, дружини Олега, вони ходили на день народження один до одного, а Богдан в центрі Тернополя колисав дитину Юників.

Читайте на цю тему: “Бавив мою дитину у візочку”: дружина підприємця Юника розповіла про підозрюваного у вимаганні грошей

Та, видно з професією уролога не склалося, тому Богдан вирішив “віджати” гроші у свого друга, залучивши до афери ще двох, за версією інших джерел – трьох осіб.

Поки що у справі фігурують троє осіб – 25-річний Богдан Корильчук, а також двоє 48-річних чоловіків, один ніби то охоронець та водій Богдана, інший його спільник.

Читайте на цю тему: Підпалили дві крамниці: бандити вимагали у тернопільського підприємця 250 тисяч доларів. ВІДЕО

“Подали три клопотання щодо осіб, яких підозрюють у вчиненні тяжких злочинів. Станом на зараз розглянули одне клопотання – особа 1996 року – визначили тримання під вартою із правом внесення застави. Тримання під вартою до 10 листопада 2021 року, особу взяли під варту в залі суду, крім того, особа може внести заставу – 181 тис грн. Це максимальний розмір застави передбачений нашим чинним кримінально-процесуальним кодексом за тяжкий злочин, – розповіла Анна Мостецька, суддя-спікер Тернопільського міськрайонного суду. – Крім того, на розгляді суду перебувають ще два клопотання щодо осіб 1973 років народження – водночас рішення по цих особах поки що не прийнято. Хочу наголосити, що одне клопотання розглянуто сьогодні, інші два в стадії розгляду”.

За версією органів досудового розслідування, цей злочин вчинений групою осіб.

“Поки що не інкримінується цим підозрюваним вчинення злочину організованою групою, тобто слідчим ще визначаються ролі цих осіб у вчиненні злочину, тобто хто замовник, хто виконавець, – наголосила Анна Мостецька. – Зараз триває досудове розслідування, слідство встановлює всі обставини справи і збирає необхідні докази, які би підтверджували дії цих осіб у вчиненні кримінального правопорушення і в подальшому цих дій є складання обвинувального акту і передача справи на розгляд по суті. Саме досудове розслідування за нашою інформацією триває з травня 2021 року”.

Підозра цих особам була вручена на днях.

“Вони на даний час знаходять на волі, крім особи 1996 року народження, який за рішенням суду взятий під варту. Також хочу наголосити, що це рішення суду підлягає негайному виконанню, але може бути оскаржено до апеляційного суду протягом п’яти днів (щодо тримання під вартою на 60 діб Богдана Корильчука – авт.), – сказала пані Анна.

Двоє інших чоловіків поки що на волі і вони не були затримані.

“Оскільки особи не були затримані, закон говорить, що суд має 72 години, щоб розглянути два інші клопотання щодо інших осіб, – наголосила Анна Мостецька. – Тобто граничний термін розгляду цих клопотань буде у нас в четвер зранку”.