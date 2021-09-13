Ми вже повідомляли про резонансну справу стосовно вимагання коштів у відомого підприємця Олега Юника, яка шокувала весь Тернопіль.

Нагадаємо, вчора правохоронці затримали підозрюваних у злочині. Один із них виявився онуком Івана Панця – колишнього депутата міськради, керівника фінінспекції, а також власника “Зеленбуду”. За інформацією ЗМІ, зловмисники вимагали у Юника 7 мільйонів гривень у біткоїнах. А щоб переконати його у серйозності намірів та залякати, навіть підпалили кіоск та крамницю.

Також виявилося, що ініціатор вимагання – онук Панця Богдан Корильчук, був другом сім’ї Юників!

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Шокуючі деталі справи розкрила на своїй сторінці в Інстаграмі дружина підприємця Христина Юник. Жінка розповіла, як їй з дитиною довелося жити у постійному страху, перебувати під постійною охороною і навіть переховуватися.

«Безтурботне» літо нашої сім‘ї… підпали, погрози моєму чоловіку, мені та дитині!

Не думала, що буду про це писати так як максимально оберігаю особисте життя, але надіюсь на підтримку та розголос від небайдужих…

Все почалось на початку літа… і коли шкодили і підпалювали наше майно, все би нічого, коли пішли дзвінки моєму чоловіку, все ускладнилось, коли пішов дзвінок до мене, стало справді страшно!

Мені з дитиною прийшлось переховуватись, потім, коли все затихло, нам потрібно було вдавати, що все гаразд, все класно, ходити на роботу, щоб зловмисники нічого не запідозрили…а друзі та рідні ні про що не здогадались!

Кожен раз сідаючи в машину я молилась, щоб вона не взірвалась, кожен раз виходячи з машини я огладалась чи ніхто не слідкує, охорона під домом, за все літо я ні разу не вийшла на своє подвір‘я, адже все під наглядом камер, я не мала права говорити з чоловіком, адже все на прослушці… уколи, робота з психологом для позбавлення постійної параної, і найгірше споглядання за чоловіком @olegyunik , який ходив зблідлий, переживаючи за це все. А я вагітна, і слухаю погрози по телефону…і серце не в п‘ятки, а в живіт…

І я не хочу зараз вірити в те, що гроші все вирішують, і цих людей зараз відпустять просто через те, що батьки мають гроші!

Я хочу звернутись до мами Богдана Корильчука, до мами нашого давнього знайомого, якому ми довіряли, який був в нашій компанії, в якого ми були на дні народженні і запрошували до себе, який бавив мою дитину в калясці в центрі🤦‍♀️🤦‍♀️🤦‍♀️

Я теж мама, я теж маю дітей, і я впевнена на всі 100%, що якби мій син таке витворяв, я б ще заплатила гроші зверху за те, щоб його засадили!!! Щоб він виправився! Тому, що такі його подвиги відбуваються не перший раз!

Я вірю в справедливість! Ми з чоловіком заробляємо гроші чесним шляхом, ми пашимо зранку до ночі, а хтось просто хоче нажитись на цьому! Будь-ласка прошу максимального розголосу і поширення, тому що зараз від нас нічого не залежить, а залежить від справедливості судді, та чесності батьків, які зараз все рішають грошима…

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