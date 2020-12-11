Новорічно-різдвяні вистави та дійства підготували для дітей у двох тернопільських театрах: ляльковому та драматичному. Традиційно вони проходять до Миколая, Нового року та Різдва.

У Тернопільському академічному обласному театрі актора і ляльки до дня Святого Миколая підготували прем’єру театралізованого дійства «Добрі справи для Святого Миколая» у постановці Дмитра Татарінова.

– У ніч напередодні 19 грудня усі дітки складають важливий іспит доброчесності – пригадують, чи були вони добрими цього року, чи достатньо зробили хороших справ, чи були слухняними, – розповідають у театрі. – А потім лягають у ліжечка і щиро сподіваються, що Святий Миколай з ангелами завітає до них і принесе подаруночки. Та чи знаєте ви, що свій іспит у цей день складають ще й ангели? І не тільки вони! Не знали? Що ж, тоді приходьте до театру, аби побачити цю чарівну історію.

Побачити цю виставу зможуть усі бажаючі вже у цю неділю, 13 грудня. Початок дійств об 11:00 та 13:30. У закладі нагадують, що кількість місць у глядацькому залі обмежена згідно з карантинними нормами.

До Нового року у ляльковому також приготували чарівну зимову казку з сюрпризом «Кому потрібен Сніговик» Володимира Лісового. Вона розповідає про те, що Зайчикові дуже потрібен Сніговик, який допоможе йому врятувати зачаровану Новорічну Ялинку. У театрі приймають колективні та індивідуальні замовлення на відвідування святкових дійств. Вартість квитка – 50 грн. Їх можна придбати у касі театру щоденно, крім суботи, з 10:00 до 17:00 та в неділю – з 10:00 до 15:00. Додаткова інформація за номерами телефонів: 52-49-57, 52-49-54.

У Тернопільському академічному обласному українському драматичному театрі імені Тараса Шевченка для діток підготували прем’єру музичної казки «Івасик-телесик». Подивитися її можна буде 19, 20 та 27 грудня. Початок вистави о 13.00. Для дорослих 19, 20, 23-27 грудня в театрі демонструватимуть музичну комедію за твором Миколи Гоголя «Ніч перед Різдвом» у постановці В’ячеслава Жили. Початок вистав о 19.00. Квитки можна придбати у касі театру. Додаткову інформацію можна отримати за телефоном: 52-40-66.

Фото із сайту тернопільського лялькового театру