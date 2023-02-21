Організувати навчальний процес 22-24 лютого у дистанційному форматі рекомендувало освітнім закладам Міністерство освіти і науки України.

На засіданні Ради оборони Тернопільської області вирішили, що учні і студенти навчатимуться дистанційно не три, а два дні – 23 і 24 лютого. Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

– 23 та 24 лютого у Тернополі будуть навчатися дистанційно учні шкіл, студенти закладів професійної, професійно-технічної підготовки, фахової передвищої та вищої освіти, – написав Сергій Надал на своїй сторінці у фейсбуці. – Таким є рішення Ради оборони Тернопільщини. Садочки у Тернополі працюватимуть як звично. Однак, рекомендуємо, якщо є можливість, залишитися з дошкільнятами у безпечному місці. Такі заходи пов’язані із рекомендацією Міністерства освіти і науки України та заходами безпеки у дні, коли минає рік з початку повномасштабного вторгнення.