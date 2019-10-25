Цими днями в Монако проходить фінал Європейської ліги з греко-римської боротьби серед юнаків до п’ятнадцяти років. У змаганням беруть участь у вихованців тернопільської ДЮСШ.

Фінальні змагання Європейської ліги стартують сьогодні. У поєдинках участь бере шість команд з різних країн, – повідомляє Федерація греко-римської боротьби міста Тернополя. Тернополяни змагатимуться у команді разом із спортсменами із Мукачево. «Учора наші юні спортсмени пройшли зважування, повечеряли, прогулялись і відпочивали перед днем змагань. Підтримуємо їх, бажаємо успіху і чекаємо повернення з гарними результатами».

Додамо, Тернопільська школа з греко-римської боротьби підготувала ряд чемпіонів. Сьогодні вони представляють Україну на міжнародному рівні.

Софія Романська