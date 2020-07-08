ЗНО з англійської мови склали тернопільські абітурієнти. Для участі у тестуванні зареєструвалося 2600 випускників. Втім, не прийшли на іспит майже триста осіб.

Цьогоріч завдання у ЗНО з англійської мови нескладні, – переконаний абітурієнт зі Збаража Олександр Поліщук. Хлопець впорався з тестуванням за дві години.

«На ЗНО виділено три години. Цього часу більше, ніж достатньо. Я очікував, що завдання будуть набагато складніші, але вони виявилися легкі. Готувався посилено цілий рік, займався двічі на тиждень з репетиром. Складніше вдалося аудіювання, але якщо бути уважним, то проблем і там нема. Очікую максимальні бали».

Тестування з англійської мови проходило з дотриманням карантинних правил, – запевнив відповідальний за організацію ЗНО Юрій Шайнюк. Жодних порушень не виявлено. «Абітурієнти, вчителі, спостерігачі, які задіяні у пункті тестування дотримуються маскового режиму. Засоби індивідуального захисту видають на вході. При вході є дезінфектори, кожен може обробити руки. У санкімнатах також наявні засоби гігієни. Все відповідає вимогам головного санітарного лікаря. У кожному пункті тестування чергують медичні працівники».

Результати тестування з англійської мови будуть відомі 25 липня. Втім, правильні відповіді можна знайти на Інтернет-ресурсах від сьогодні.

Софія Романська