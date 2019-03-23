Подія сталася 16 березня близько другої години ночі у Тернополі на вулиці Мазепи.

Пасажир, якого зі Львова привіз приватний таксист, скоїв розбійний напад на останнього. Зі слів потерпілого, зловмисник пригрозив йому ножем, забрав понад дві з половиною тисячі гривень і втік. В ході оперативних заходів співробітники карного розшуку отримали відео, на якому зафіксовано нападника.

Придивіться уважно, якщо ви впізнали цю особу, зателефонуйте за номерами 0976685383, (0352) 271258 або 102, закликають у поліції.