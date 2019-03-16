Народний депутат від Всеукраїнського об’єднання «Свобода» Михайло Головко запевняє, що представники підприємства НАК «Нафтогаз» та «Укртрансгаз» відверто грабують Україну.

За словами свободівця, керівник НАК «Нафтогазу» Андрій Коболєв «списує» собі майже один мільйон гривень за один робочий день.

– Те, що український народ так погано живе – це не є провиною влади, – це є її цілковитою заслугою. Майже 70 % українців знаходяться на межі бідності. Ми бачимо, як погіршується їхній соціальний стан, адже люди відмовляються майже від усього. Їм не вистачає коштів на харчування, ліки та оплату комунальних послуг. Борг за комунальні послуги на сьогодні становить понад 60 мільярдів та продовжує зростати. Натомість наша влада погрузла в корупції, а правоохоронці та новостворені антикорупційні органи звинувачують одні одних і не можуть арештувати мародерів, які в час війни наживаються на армії. Вони чинять державну зраду, проте кримінальних справ щодо цього факту чомусь не зареєстровано, – зауважує Михайло Головко.

Також нардеп обурений грошовими сумами, які під час війни нахабно «видирають» олігархи з українського народу.

– Крадіжки є не лише в армії, а у всіх галузях, якщо вони не припиняться, то Українська держава немає в подальшому перспектив. Найбільші масштаби пограбунку нашої держави відбуваються в галузі енергетики, енергоефективності та газу. Ми пам’ятаємо премії та зарплати працівників НАК «Нафтогаз». Зокрема, Андрій Коболєв з премією у розмірі 215 мільйонів, його зарплата у 2019 році становитиме 342 мільйони гривень, відповідно серередньомісячна зарплата – 28,5 мільйона, або майже 1 мільйон гривень в день. Ця купка злочинців витягує останні соки із нашої держави. Вони не змогли збільшити видобуток енергетики. Натомість компанія «Укртрансгаз» завдала збитків за 2017 рік на 24 мільярда, за 2018 – 29 мільярдів, тобто за два роки це дочірнє підприємство НАК «Нафтогазу» завдало країні збитків більше ніж на 50 мільярдів гривень. Невже за це керівництво має право виписувати собі премії та призначати такі космічні зарплати?! – наголошує свободівець.

Михайло Головко неодноразово звертався у НАБУ, прокуратуру, проте жодної реакції не дочекався. Як зазначає нардеп, ніхто не бачить у цьому протизаконні складу злочину, так само, як і втому, що проведення індексації пенсій чинна влада назначає на перший тур виборів.

– Зрозуміло, що зараз покладатися на правоохоронці не можливо, проте ці злочини розглядатимуться після виборів, коли буде новий президент, тоді дійсно можливо буде притягнути цих корупціонерів до відповідальності. Мене лякає те, що ці вибори є одними із найбрудніших у нашій країні. Адже ми бачимо, як влада, прикриваючись благими намірами, нібито перед виборами підніматиме пенсії. Хоча вони в черговий раз порушують правила індексації пенсії, одноразової подачки, даючи кошти перед турами виборів. Це спеціальна маніпуляція, підкуп виборців. Звертаюся до уряду: проведіть індексацію, нарахуйте людям гроші. Свободівці підрахували, що відповідно до інфляції, на сьогодні мінімальна пенсія мала би становити 2 900 грн, а не 1 500! Потрібно вивести економіку із тіні – це можливо за умови ухвалення антиолігархічного пакету законів, який закриє усі ті офшорні схеми та поверне гроші до бюджету. «Риба гниє з голови», тому закликаю прийти на вибори та обрати нового президента, захисника, об’єднаного кандидата від націоналістичних сил Руслана Кошулинського, – підсумовує Михайло Головко.