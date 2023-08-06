На Тернопільщині оголосили штормове попередження. В області прогнозують сильні дощі і грози.

Про це повідомив міський голова Сергій Надал.

“Увага! Штормове попередження від обласного центру з гідрометеорології! Синоптики прогнозують ввечері 6 серпня із збереженням на ніч 7 серпня значні, місцями сильні дощі. Завтра, 7 серпня, в області очікуються грози”, – написав очільник міста.

Як повідомили в Укргідрометцентрі, грози прогнозують у західних, північних і більшості центральних областей. Водночас 7 серпня у Вінницькій, Кіровоградській, Сумській, Харківській, Донецькій областях та в Криму переважатиме надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

У понеділок у більшості південних і східних областей та в Криму утримається суха спекотна погода з температурою вночі 20-25°, вдень 28-33°, на сході до 38°.

На решті території характер погоди зміниться: короткочасні дощі з грозами, у західних областях місцями значні дощі; температура вночі 19-24°, вдень 21-26°, у західних, Житомирській і Вінницькій областях вночі 12-17°, вдень 18-23°.

8-9 серпня синоптики прогнозують мінливу хмарність. Без опадів, лише вдень 8 серпня в західних, Одеській, Вінницькій, Кіровоградській та Черкаській, вночі 9 серпня у центральних та північних областях короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 11-16°, у західних областях 7-12°, вдень 21-26°; у південній та східній частинах вночі 17-22°, вдень 27-32°.

10-11 серпня у західних, 11 серпня і в північних, східних, місцями центральних областях короткочасні дощі, грози, на решті території без опадів.

Температура у південній та східній частині вночі 15-21°, вдень 25-31°; на решті території вночі 10-16°, вдень 21-27°, у західних, 11 серпня і в північних, більшості центральних областей 18-24°.

У Києві та області 7 серпня хмарно з проясненнями, короткочасні дощі з грозами. Температура вночі 19-24°, зниження денної температури до 21-26°. 8-9 серпня у столиці та області – мінлива хмарність. Без опадів, лише вночі 9 серпня короткочасний дощ, гроза. Температура вночі 11-16°, вдень 21-26°. 10 серпня без опадів, 11 серпня короткочасний дощ, місцями гроза. Температура вночі 10-15°; вдень 10 серпня 21-26°, 11 серпня 18-23°.