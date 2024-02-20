Атмосферні фронти зумовлюють цими днями погоду на Тернопільщину. За прогнозами синоптиків, у краї можливі невеликі дощі нічної пори. Щодо температури повітря, то вона залишатиметься плюсовою та зберігатиме тенденцію до підвищення.

Як повідомили в обласному гідрометеоцентрі, погоду області цими днями визначатиме проходження атмосферних фронтів від циклону над Білоруссю. У краї буде хмарно з проясненнями, вночі пройдуть невеликі дощі, вдень обійдеться без істотних опадів, вітер західний, 5 – 10 м/с., температура повітря вночі 1 – 6° тепла, вдень 4 – 9° тепла.

«Очікуються опади на заході. Щодо температури повітря, то вона тут залишатиметься найвищою, порівняно із іншими регіонами України, місцями передбачається до +12 градусів. Протягом тижня в Україні переважатиме волога, з опадами погода. Проте теплішатиме і вже впродовж 23-26 лютого стовпчики термометрів досягнуть +10+15 градусів. Важко сказати, що краще – ясно та холодно чи хмарно та тепло, за сонцем скучили, і тепла хочеться. Все ж думаю, що незабаром той час, коли матимемо і сонце, і тепло», – зазначає синоптик Наталка Діденко.

Отже, вихідними, за прогнозами синоптиків, у краї очікується відчутне підвищення температурних показників. Погода нагадуватиме про швидкий прихід весни.