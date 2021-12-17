Дніпровський суд Києва відмовив четвертій дружині та концертній директорці українського співака Віктора Павліка, блогерці Катерині Репяховій у задоволенні позову проти його колишньої дружини, танцівниці Лариси Созаєвої про захист честі та гідності.

Відповідне рішення ухвалили 14 грудня та оприлюднили в Єдиному реєстрі судових рішень наступного дня, повідомляє Гордон.

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В ухвалі не вказано прізвищ позивача та відповідача, але номер провадження 2/755/9355/21 збігається з номером, під яким зареєстрували позовне звернення Репяхової до суду.

У документі повідомили, що Репяховій відмовлено у розгляді позову, оскільки він частково оформлений російською мовою і не відповідає встановленим законом правилам.

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Суд надав позивачеві сім днів для виправлення позовної заяви. У разі невиконання вимог позовну заяву вважатимуть не наданою, ідеться у рішенні.

Нагадаємо, 25 листопада Репяхова заявила, що її бізнес в Instagram хочуть знищити. Вона не стала називати імен людей, яких підозрює в організації атак ботів на сторінки своїх рекламодавців, але того самого дня Созаєва заявила, що непричетна до цього. Колишня дружина Павліка також назвала на камеру Репяхову “тварюкою” – зараз її сторінку та сам ролик видалено.

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Після слів Созаєвої у конфлікт вперше втрутився сам Павлік, ставши на бік Репяхової. Павлік також звернувся до колишньої дружини.

“Наші дороги розійшлися. Я пішов! І я хотів цього. І я не жалкую ні про що. Катя мені подарувала друге життя. Але зараз не про це. Я тобі, Лоро, віддам все, що ми нажили. Мені нічого не потрібно, головне – будь щаслива! Дуже тебе прошу, просто будь щаслива. І надалі я тобі нічого не винен”, – підсумував артист.

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26 листопада Репяхова заявила, що подасть на Созаєву до суду через публічні образи на свою адресу, а 7 грудня звернулася з позовом до Дніпровського суду Києва.