Ну, нарешті, зможу відчути себе “білою людиною” в порівнянні з тими, котрі не лише самі не хочуть вакцинуватися від коронавірусу, а ще й активно-агресивно закликають до цього решту суспільства: Президент Володимир Зеленський з висоти своєї державної посади заявив, що кожен, хто отримає два щеплення, одержить від держави тисячу гривень. Вже з 19 грудня. Як висловився сам гарант, “швидко і зручно”. Ну що ж, правильно – вирішила, врешті-решт, ненька хоч якось простимулювати свідомих громадян, які ретельно виконують її ж настанови. 1000 грн. – це, звісно, не Eldorado і не знайдений скарб Полуботка, та все ж для певної категорії громадян – невеличка полегкість, можливість якось “підлатати” свої фінансові справи.

Для тих, хто похапцем і ненароком так і подумав, тут же додається роз’яснення:обіцяна тисяча – не живі гроші й витратити їх, як дехто можливо вже запланував, на горілку і цигарки не буде змоги. А на що ж тоді вони передбачені? За ці кошти, виявляється, можна буде придбати абонемент у спортзал або фітнес-клуб, відвідати кінотеатр, театр, музей, концертний зал чи виставковий центр, або купити квитки для мандрівок всередині країни – на внутрішні або авіа, залізничні перевезення. Йдеться, вочевидь, передусім про підтримку бізнесу, який занепав за час пандемії. Зазначається також, що це – не остаточний перелік можливих статей витрат і що він “наразі формується”. Втім, і вказаного вище достатньо, щоб приглушити чийсь (в тому числі й мій) “ентузазізм”. Справді, як бути, коли я, приміром, не вчащаю у спортзали і фітнес-клуби, а обходжуся тренажерами в парку? До того ж, пам’ятаючи зграї тітушок поблизу ПК”Березіль”, у мене чомусь зовсім немає бажання фінансово сприяти спортклубам, де оті “відморозки” підтримують свою форму. Усієї теперішньої кінопродукції не визнаю взагалі й обмежуюся переглядом старих і не дуже старих картин у YouTube. У музей заходжу хіба що для того, щоб поспілкуватися з моїм шановним тезкою-мистецтвознавцем. До усіляких виставок теж цілком байдужий, а мандрувати в межах України не маю ні наміру, ні, наразі, необхідності. То як мені тоді скористатися отою президентською милістю? Схожі думки виникають не лише у мене – багато користувачів соцмереж відгукуються про нову ініціативу згори не зовсім так, як там, тобто нагорі, хотілося б (зберігаю стиль авторів):

“Круїз по Середземному морі! “Вони на своїх псів дорожче тратять, ніж на людей”.

“На фіга бабі в селі 1000грн на театр, спортзал чи музей! Брєд!”

“Дуже дешево оцінено людське життя”

То що ж: невдячний наш народ, чи все це – справді “брєд”?