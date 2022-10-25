«Виплати від ООН! Заповніть анкету та отримайте на рахунок суму від 5 тисяч гривень»: таке повідомлення у вигляді SMS надійшло мешканцю Хоросткова. Чоловік замість заробити – втратив.

Зі слів потерпілого, у повідомленні було вказано посилання на ресурс, де необхідно було ввести персональні дані та номер банківської картки для зарахування грошей. Після заповнення на номер потерпілого прийшли sms з кодами для підтвердження зарахування коштів. А згодом навіть зателефонували нібито з фінансової компанії та підтвердили зарахування грошей. Однак, замість надходження коштів, з кредитної картки раптово зник увесь залишок – 57 тисяч гривень.

За фактом шахрайства розпочато кримінальне провадження, слідчі встановлюють особи зловмисників.