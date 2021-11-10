За прогнозами синоптиків, у краї відчутно похолоднішає. Вночі температура повітря знижуватиметься до 6 градусів морозу. Однак обійдеться без опадів.

Як повідомили в обласному гідрометеорологічному центрі, на Тернопільщині буде хмарно з проясненнями, без опадів. Вітер південний – 3-8 метрів за секунду. Температура повітря вночі 4-6 градусів морозу, вдень – 6-8 градусів тепла.

«Антициклон загалом унеможливить опади в більшості країн Європи. Температура повітря в Україні найближчої ночі нагадає, що в нас все ж – попри народні нарікання на відсутність то зими, то весни, то осені, то літа – все ж зима можлива. Стовпчики термометрів через прорив арктичної повітряної маси гухнуть до 3-8 градусів морозу. Вдень морозу не буде, проте все одно буде холодно, +3 +8 градусів. Найближчої ночі холодне повітря арктичного походження дмухне в столиці морозом, десь до -3-6 градусів», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За прогнозами синоптиків, на Тернопільщині тенденції з похолодання посилюватимуться. Нічні температурні показники місцями знижуватимуться до десяти градусів морозу.