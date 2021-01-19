В перевірених джерелах з’явилась інформація, яка проливає світло на плани американської корпорації Apple в 2021 році.

В цьому році бренд обіцяє порадувати черговою версією iPhone SE і популярних навушників AirPods Pro. Нагадаємо, що весною минулого року світ нарешті побачив довгоочікуваний iPhone SE 2020, який має сучасні характеристики та помірну ціну. Актуальна версія має хороший попит і повністю задовольняє потреби користувачів, тому оновлена модель повинна стати не менш популярною.

Як виглядатиме iPhone SE третього покоління?

За неофіційними даними новинка 2021 року візьме за основу iPhone 8 Plus. Що стосується актуальної версії, то вона виконана на базі iPhone 8, а відрізняється від нього лише більш вдосконаленим процесором. Експерти припускають, що SE наступного покоління матиме:

· дисплей 5,5 дюйма;

· старий корпус;

· новий чіп.

Офіційно компанія Apple ще не розкривала деталі своїх новинок.

Що відомо про AirPods Pro другого покоління?

В навушниках має змінитись форма кейса, за рахунок чого їх буде зручніше і безпечніше зберігати. Що стосується внутрішньоканальних насадок і функції активного шумопогладання, то вони залишаться без змін. Більше про оновлений аксесуар нічого невідомо. Очікується, що новинки будуть представлені у квітні 2021 року. Щодо вартості айфона і навушників нового покоління, то вона буде в тому ж діапазоні, що і попередні моделі. Незважаючи на вдосконалення iPhone SE третього і AirPods Pro другого покоління, їх ціна різко не зросте.