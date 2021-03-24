Сканер і датчик: що можна зробити на новому iPhone 12 Pro?

Досить цікавою новинкою серед функціонала нового iPhone є датчик, що розташовано на модулі з камерами.

LIDAR використовується для сканування та аналізу навколишнього світу, може визначати межі різних об’єктів на відстані. Це допомагає орієнтуватися у просторі, покращувати якість знімання та фокусуватися на конкретному предметі. Ви можете переглянути модель iPhone 12 Pro в allo.ua та зробити власні висновки щодо його роботи.

Розважальні функції

Багато додатків вже мають ефекти, які виникають за допомогою цього пристрою. Першим з них був TikTok, який взимку створив ефект повітряних кульок, який міг змінюватися відповідно до зросту людини.

Також використали нову функцію і такі додатки:

«Рулетка» — допомагає вимірювати розміри;

3D Scanner App — сканування та перенесення об’єктів у віртуальну реальність;

Hello How Low — створення відео з додатковою реальністю.

Magicplan полегшує планування дизайну та ремонту — за допомогою нього можна створювати тривимірні схеми та планувати будівлю.

Практичність роботи

Загалом такий датчик може використовуватися на заміну Face ID. Але через те, що розробники iPhone 12 Pro перенесли його на задню частину, цей варіант втрачає практичність. Хоча його корисно застосовувати під час портретної зйомки, коли потрібно правильно визначити силует людини. Багато експертів та критиків неоднозначно ставляться до впровадження цієї функції, яка також впливає на вартість. Але Apple доводить, що це перший крок у створення популярності AR та поширення технології іншого виміру.