Облаштування дитячої кімнати — це не тільки милі шпалери і декор, дитяче ліжечко та іграшки. Важливо створити для малюка комфортні умови, в яких він міг би розвиватися.

У перший рік життя квартира або будинок — місце, де він проводитиме найбільше часу. Тому краще заздалегідь подбати про те, щоб створити відповідний температурний режим. Багато батьків турбується про те, щоб взимку дитині не було холодно, забуваючи про те, що влітку може бути нестерпно жарко.

Вибір кондиціонера в дитячу: що потрібно знати?

Коли малюкові занадто жарко, він починає вередувати, порушується сон, доводиться частіше його купати. Деякі батьки бояться встановлювати кондиціонер в дитячій під приводом, що так з’являється ризик захворіти. Це дійсно так, але тільки в тих випадках, коли неправильно встановлений температурний режим. Найкраще для дитячої кімнати підібрати функціональну спліт-систему, яка має такі особливості:

малошумна, оскільки зовнішній блок встановлюється на вулиці, а в кімнаті залишається тільки внутрішній блок;

дозволяє точно налаштовувати температуру і підтримувати її на цих значеннях;

нічний режим дозволяє знизити потужність і функціонувати кондиціонеру на мінімальному обороті.

Якщо правильно підібрати обладнання, ви зможете точно налаштовувати режим роботи, тим самим створюючи найбільш комфортні умови проживання для себе і дітей. В даному випадку є сенс віддавати перевагу моделям з додатковими опціями. Замовити кондиціонер для дитячої кімнати в будь-якій ціновій категорії можна тут https://allo.ua/ru/products/kondicionery/. Каталог включає в себе різноманітність пропозицій від світових брендів, а головне — всі вони мають доступну вартість.