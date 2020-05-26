До техніки Apple в українців неоднозначне ставлення. Одні є вірними “яблучними” фанатами, інші вважають продукцію цієї компанії надто дорогою і “розкрученою”, але популярність айфонів в наш час очевидна.

Компанія успішно випускає нові моделі, лишаючи позаду конкурентів, а для тих, хто планує придбати новенький айфон, корисною буде наступна інформація.

Топ-3 актуальних моделей iPhone

Щоб не прогадати з покупкою, варто знати, які смартфони відповідають вимогам сучасних користувачів та зможуть повністю їх задовольнити, серед них:

iPhone SE;

XR;

iPhone 11.

В квітні компанія офіційно представила свою бюджетну, але цікаву і сучасну новинку — iPhone SE 2020. Дизайн тут практично не оновився, але технічні характеристики більш ніж актуальні і будуть такими ще як мінімум три роки. iPhone XR був кращим бюджетним варіантом до виходу SE 2020, обидві моделі мають схожі технічні характеристики, але у нового айфона є одна перевага — більш сучасний процесор A13 Bionic. Модель iPhone 11 можна назвати найбільш збалансованою покупкою в наш час, вона має топову начинку і відносно невелику вартість як для продукції відомого бренда.

Які айфони краще не брати?

Спеціалісти не рекомендують українським користувачам витрачати гроші на придбання застарілих айфонів, серед яких iPhone 5, 6 і SE 2016 року випуску. Вони не зможуть задовольнити потреби сучасних користувачів, мають менш продуктивні процесори і гірші фотокамери. До того ж далеко не всі з цих моделей можна знайти у продажу.