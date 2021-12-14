Справжня зима: якою буде погода на Тернопільщині

Морозяна погода спостерігатиметься на Тернопільщині.

За прогнозами синоптиків, мінусова температура повітря зберігатиметься денної та нічної пори. Місцями можливий невеликий сніг. Погодні умови у краї стабілізуються. Метеорологічна ситуація нагадуватиме справжню зиму.

«Опади можливі місцями невеликі, мокрий сніг переважно чи мряка або просто волога щільна хмарність. Захід 14-го грудня ще трохи покомизиться, вночі подекуди посипле снігом, але й там ситуація втихомириться. Температура повітря коливатиметься в Україні від 2 морозу до 3 тепла. Напрямок вітру переважно північний, помірний», – повідомила синоптик Наталка Діденко.

За попередніми прогнозами, наступного понеділка у західному регіоні України похолоднішає до 2-9 градусів морозу. А поки зберігатиметься лагідна зимова погода з невеликими опадами у вигляді снігу.