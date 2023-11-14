Співак Діма Голик презентував свою затишну та неймовірно теплу пісню “Обійми”, яка зігріє усіх нас, українців, навіть у найлютішу зиму!

За словами артиста Діми Голика пісня “Обійми” про пошук свого початку, про внутрішню гармонію та силу віднайти своє первісне джерело спокою – місце, де ми насправді можемо бути собою!

Ми, українці, навіть у найважчі часи здатні змінювати фокус подій та конвертувати це у добрі дії, у допомогу для тих, хто потребує цього найбільше! Як би нам не здавалося, що земля йде з-під ніг, ми здатні надихати та підтримувати найрідніших теплими обіймами та щирими словами!

Артист Діма Голик щиро закликає та хоче надихнути своїх слухачів до добрих дій!

Співак відверто ділиться з нами своїми внутрішніми переживаннями щодо нової композиції “Обійми” :

“Я пропускаю кожне слово через себе та щиро це відчуваю. Перш за все я звертаюсь до себе через вірші та пісні. Кожного дня шукаю шлях, щоб бути чесним із собою, адже це єдина дорога, щоб прийти до справжнього себе, віднайти внутрішнє джерело гармонії та доброти, яким я надалі можу ділитись зі світом”

Діма Голик має місію, завдяки релізу нової пісні “Обійми” артист запускає масштабну благодійну ініціативу, кошти з якої повністю підуть на медичну допомогу для діточок, які зараз мають прихисток в “Місті Добра”!

Артист закликає якомога більшу кількість людей взяти участь у доброму тренді, знімаючи відео обіймів із найріднішими!

“Ми блукаємо в житті, та все одно підсвідомо шукаємо внутрішній спокій, хочемо повернутись додому – там де, ми можемо бути справжніми. І коли ми вже здаємось і не маємо сил блукати далі, але нам просто треба трішки любові, щоб нас обійняло життя, обійняла рідна людина або наш домашній улюбленець”.

Пісня “Обійми” може направити та дати змогу усвідомити, що добро та кохання може змінити цей світ війн та страждань, на світ, де буде більше турботи один про одного, але найголовніше повідомлення, яке Діма хотів донести, це те, що кожен має почати із себе!

На Місто Добра

На підтримку евакуйованих дітей-сиріт, мам з дітьми, тварин, які зараз мають прихисток в “Місті Добра”.

Надсилай “Обійми” та роби добрі справи!

misto-dobra.com.ua

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Прослухати трек “Обійми” можна на всіх платформах за посиланням: https://song.link/obyimy Instagram: https://www.instagram.com/dimagolick/.