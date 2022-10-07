Сотні мільйонів: скільки коштів витратили на підготовку області до опалювального періоду

Тернопільщина на 100% готова до опалювального періоду.

Про це повідомила начальниця управління житлово-комунального господарства та енергозбереження області Софія Близнюк. За її словами, на підготовку до зими витратили близько 300 млн. грн.

Розпочнуть сезон теплопостачання на Тернопільщині, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів буде нижчою 8 градусів тепла.

«Підприємства теплопостачання, підприємства водопровідної галузі, об’єкти соціально-культурного призначення, дорожнє господарство, всі на 100% готові до опалювального сезону. На всі заходи, які ми проводили з підготовки до опалювального періоду витрачено близько 300 млн. грн. Заготовлено також і тверде паливо. 70% дров від потреби, яку ми моніторили по всіх територіальних громадах, а також біля 55% заготовлено вугілля. На сьогоднішній день це достатньо, а всі решта заготовки будуть проводитися під час опалювального періоду. При середньодобовій температурі, нижче 8 градусів, яка буде тривати протягом трьох діб, почнеться опалювальний період – планове поетапне підключення всіх об’єктів до мереж централізованого опалення», – каже Софія Близнюк.

Додамо, за прогнозами синоптиків, до середини жовтня зберігатиметься відносно тепла погода. А далі пройдуть дощі та поступово холоднішатиме.