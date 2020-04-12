На Тернопільщині кількість виявлених випадків COVID-19 зросла до 208, повідомляє обласний лабораторний центр.

Епідеміологи виявили дванадцять нових випадків. Географія коронавірусу охопила Чортківський район, а також нові села у Заліщицькому, Кременецькому, Монастириському районах. У Тернополі інфікувався сімейний лікар, вірус вдалося виявили шляхом планового тестування.

Серед заражених коронавірусом в області — 194 дорослих, 14 дітей. Чверть інфікованих на Тернопільщині — медичні працівники.

“У нас було дев’ять підозр на коронавірус, у трьох людей підтвердився COVID-19”, – повідомив міський голова Чорткова Володимир Шматько.

Також він попросив людей не панікувати, а натомість дотримуватися карантинних обмежень.

“Серед заражених — сім’я з міста Чорткова, один чоловік із села нашої ОТГ. Зі слів лікарів, їхній стан стабільний, переносять захворювання у легкій формі. Вони лікуватимуться амбулаторно, тобто перебуватимуть вдома на самоізоляції. Стан їхнього здоров’я буде відслідковуватися нашими сімейними лікарями. Також будемо визначати усіх контактних осіб, перевіримо щодо ймовірності їхнього інфікування. Прошу вас не поширювати чуток, неправдивої інформації. Ми будемо інформувати вас щодо стану здоров’я людей, а також виявлення нових випадків, якщо такі будуть. Ми розуміємо, що багато людей може перехворіти, навіть не знаючи про це”.

Нагадаємо, у Тернополі коронавірус виявили у сімейної лікарки під час масового тестування. Жінка почуває себе добре та перебуває на самоізоляції. Наразі визначають коло її контактних осіб. Загалом в обласному центрі COVID-19 підтвердили в одинадцяти людей.

Софія Романська

Читайте на цю тему:

У Тернополі коронавірусом заразилася жінка-медик. ВІДЕО

Майже сотня інфікованих жителів Монастириського району лікуються вдома