Оперативники карного розшуку Тернопільщини піймали шахрая зі стажем.

Впродовж останніх чотирьох років житель Чорткова дурив людей. Неодноразово судимий сорокарічний чоловік щоразу вигадував нові історії, розповідав їх людям та видурював у них гроші.

Жертвою підозрюваного стала жителька Чорткова. Вона повірила у те, що співрозмовник продає нерухомість, дала йому завдаток – майже 58 тисяч гривень. Коли зрозуміла, що стала жертвою шахрая, звернулася до поліції.

Три провадження щодо шахрайств, вчинених чортків’янином, знаходяться у суді. Сам підозрюваний перебуває в слідчому ізоляторі. Йому оголосили підозру відповідно до статті 190 (шахрайство) Кримінального кодексу та обрали запобіжний захід – тримання під вартою.

У ході розслідування стало відомо, що підозрюваний представлявся рієлтором, домовлявся з потенційними клієнтами про продаж будинків-квартир та привласнював їхні заощадження.

Слідчі перевіряють причетність жителя Чорткова до схожих злочинів.