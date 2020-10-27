Гусятинський і Теребовлянський райони наступного тижня можуть опинитися у «червоній» зоні епідемічної небезпеки.

Про це повідомила головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук. Рівень захворюваності там перевищує 320 випадків на сто тисяч населення.

Нині у «червоній» зоні перебуває Тернопіль, Чортків, Бережани, Кременець і ще сім районів області. Наступного тижня ця карантинна зона у нашому регіоні розшириться.

«Коли люди контактують між собою у більшій кількості, то ймовірність зараження збільшується. Ріст захворюваності очікуємо щонайменше через два тижні. Хоча у нас зараз і так складна ситуація. У Козівському районі показник захворюваності 339 випадків на сто тисяч населення, у Підволочиському районі – 360, у Підгаєцькому – 382, у Тернопільському – 408. Ці показники значно перевищують критерії, визначені Кабінетом Міністрів, а саме – 320 випадків на сто тисяч населення. І тому саме ці райони були віднесені до «червоної» зони. У нас два райони знаходяться на межі потрапляння до «червоної зони». Це – Гусятинський і Теребовлянський райони, де показники вже піднімаються до цієї межі», – каже головна державна санітарна лікарка області Оксана Чайчук.

Додамо, учора в області додалося 263 випадки зараження коронавірусом. Найбільше інфікованих виявили у Тернополі, Борщівському, Теребовлянському, Тернопільському, Чортківському районах.