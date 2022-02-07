1392 ПЛР-дослідження COVID-19 зробили в обласному лабораторному центрі минулої доби. Майже у 70% випадків коронавірус підтвердився.

За словами вірусологів, на Тернопільщині епідемічна ситуація далі ускладнюється. Відтак регіон може потрапити до “червоної” зони.

Протягом тижня в області почастішали госпіталізації у важкій формі коронавірусу. У лікарні потрапляють жителі краю різних вікових категорій. Втім, найбільше важких хворих серед старших людей із супутніми захворюваннями. “За весь період пандемії такої кількості випадків, як тепер, ми не фіксували. Проте більшість із теперішніх хворих рідше потрапляють у стаціонари, більшість з них все ж таки є вакциновані. У Тернопільській області зроблено понад 800 тис. щеплень. А населення в нашій області — мільйон. У стаціонари, на жаль, потрапляють пацієнти віком 60 плюс, у більшості вони невакциновані. У них захворювання протікає важче. Часто вони потребують кисневої підтримки. На сьогоднішній день надзвичайно важливим є проведення вакцинації. Вакцина допомагає перенести захворювання у більш легкій формі. Також вона захищає від потрапляння до лікувальних закладів, до реанімацій, запобігає летальним випадкам”, – зазначила директорка департаменту охорони здоров’я області Ольга Ярмоленко.

Епідеміологи припускають, що хвиля Омікрону протримається доки більшість населення не матиме імунітету до вірусу. Випадки захворюванням останнім часом часто фіксують серед вакцинованих, але хвороба у них протікає значно легше.