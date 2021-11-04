У перші дні листопада Тернопільська область перевищувала два показники, за якими визначають рівень епідемічної небезпеки в регіоні.

Якщо ситуація буде погіршуватися, то область вже в кінці цього тижня або з наступного може перейти у «червону» зону. Відповідно, будуть діяти нові обмеження. Про це йшлося на брифінгу у Тернопільській облдержадміністрації 3 листопада.

– Рівень госпіталізації зростає щодня, – каже Володимир Труш, голова ТОДА. – Перші два дні листопада область перевищувала показники госпіталізації та кількості виявлення хворих на сто тисяч населення. Якщо ситуація продовжить погіршуватися, то вже з понеділка або навіть з суботи ми можемо бути у «червоній» зоні. На сьогодні 98% людей, які потрапляють у лікарні, невакциновані. Не розумію, чому жителі області вакцинуються такими низькими темпами. Ми повинні зрозуміти, що «Ковід-19» – це пандемія невакцинованих. Коли область увійде в «червону» зону не буде можливості невакцинованим перебувати в адмінприміщеннях, працювати бізнесу, тому закликаю всіх вакцинуватися. В області працює 16 центрів вакцинації, щодня ми додаємо необхідну кількість лікарів, які можуть робити щеплення. Вакцини є в достатній кількості. Ми можемо вакцинувати 8-10 тисяч людей за день. Хочеться, щоб люди з відповідальністю віднеслися до вакцинації, і зрозуміли: вакциновані легше переносять, хворобу ніж невакциновані. В області серед померлих є тільки 10 випадків, коли хворі були вакциновані, і це люди похилого віку, яким було більше 70 років.

За даними Міністерства охорони здоров’я, станом на 4 листопада, Тернопільська та ще дві області, перебувають у «жовтій» зоні. Шість областей – у «помаранчевій», решта – у «червоній».