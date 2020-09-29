На Тернопільщині за добу підтверджено 163 випадки зараження вірусом COVID-19.

Зареєстровано чотири летальних випадки. Помер 60-річний чоловік із села Снігурівка Лановецького району, 66-річний житель села Дворіччя Теребовлянського району, 43-річний мешканець села Старий Олексинець Кременецького району та 70-річна жінка із села Очеретне, що теж на Кременеччині.

Про це повідомляє ДУ “Тернопільський ОЛЦ МОЗ України”.

Географія поширення нових випадків:

м. Тернопіль (56 осіб)

Бережанський район (0 осіб):

Борщівський район (9 осіб):

• м. Борщів – 6

• с. Шупарка – 1

• с. Кривче – 1

• с. Королівка – 1

Бучацький район (6 осіб):

• м. Бучач – 3

• с. Порохова – 1

• с. Переволока – 1

• с. Новоставці – 1

Гусятинський район (11 осіб):

• смт Гусятин – 3

• м. Копичинці – 5

• с. Калгарівка – 1

• с. Сидорів – 1

• с. Котівка – 1

Заліщицький район (7 осіб):

• м. Заліщики – 6

• с. Добрівляни – 1

Збаразький район (11 осіб):

• м. Збараж – 8

• с. Залужжя – 1

• с. Кривчики – 1

• с. Дзвиняча – 1

Зборівський район (4 особи):

• м. Зборів – 2

• с. Гаї-Розтоцькі – 1

• с. Тростянець – 1

Козівський район (6 осіб):

• смт Козова – 1

• с. Ішків – 4

• с. Кальне – 1

Кременецький район (11 осіб):

• м. Кременець – 6

• м. Почаїв – 1

• с. Очеретне – 1

• с. Сапанів – 1

• с. Іква – 1

• с. Старий Олексинець – 1



Лановецький район (3 особи):

• м. Ланівці – 1

• с. Юськівці – 2

Монастириський район (0 осіб)

Підволочиський район (1 особа):

• смт Підволочиськ – 1

Підгаєцький район (0 осіб)

Теребовлянський район (3 особи):

• с. Золотники – 1

• с. Різдвяни – 1

• с. Дворіччя – 1

Тернопільський район (17 осіб):

• с. Велика Лука – 2

• смт Велика Березовиця – 2

• с. Великі Гаї – 3

• с. Кип’ячка – 1

• с. Красівка – 2

• с. Гаї-Гречинські – 1

• с. Петриків – 2

• с. Ігровиця – 1

• с. Ангелівка – 1

• с. Мишковичі – 1

• с. Острів – 1



Чортківський район (7 осіб):

• м. Чортків – 3

• с. Улашківці – 1

• с. Джурин – 1

• с. Нагірянка – 1

• с. Свидова – 1

Шумський район (11 осіб):

• м. Шумськ – 2

• с. Підгайці – 1

• с. Тетильківці – 1

• с. Бриків – 2

• с. Кудлаївка – 1

• с. Биківці – 1

• с. Андрушівка – 1

• с. Онишківці – 1

• с. Шкроботівка – 1

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