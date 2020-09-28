Попередні рази у Тернополі жили у звичайному режимі.

Тернопіль вже втретє, від запровадження в Україні карантинного поділу, опинився у “червоній” зоні. Утім, всі попередні рази місто жило в звичному режимі: були відчинені школи, дитсадки та магазини.

Як наразі відреагували в Тернополі на вимогу посилити карантину – у ТСН.Ранок.

Напередодні міський голова Сергій Надал заявив, що школи працюватимуть у звичному режимі. Проте батьки можуть на власний розсуд вибрати форму навчання для своїх дітей: або дистанційну, або стаціонарну. Карати за невідвідування дітьми школи не будуть. Усі школи Тернополя сьогодні відкрилися, жодної нема на карантині.

Щодо підприємців, то міська влада заявила, що вони самостійно мають визначитися, чи варто їм відкриватися у період “червоної” зони.

Щодо рівня захворюваності у Тернополі, то його середній показник перевищив у понад п’ять 5 разів середній по Україні. Через це й було вирішено Тернопіль знову перемістити до “червоної зони”.

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