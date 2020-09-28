Станом на 28 вересня в Тернопільській області лабораторно підтверджено 13134 випадки інфікування COVID-19 (12128 випадків серед дорослих, 1006 випадків серед дітей).
На жаль, 160 випадків є летальними (1 мешканець Івано-Франківської області). Одужало 7076 осіб.
За попередню добу в ДУ «Тернопільський ОЛЦ МОЗ України» проведено 347 ПЛР-тестувань, за результатами яких лабораторно підтверджено 154 нових випадки інфікування вірусом COVID-19. Одужало 77 осіб.
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