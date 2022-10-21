Шахрай виманив гроші у переселенки з Донеччини, котра проживає на Тернопільщині

Потерпіла родом з Донеччини, а на даний час тимчасово проживає в Чортківському районі. До неї зателефонував невідомий та представився працівником банку. Він заявив, що на банківський рахунок має надійти платіж у розмірі 4 тисячі гривень, але через технічні несправності переказ неможливий. Запевнив жінку, що зможе допомогти їх усунути в телефонному режимі.

Заявниця, очікувала надходження матеріальної допомоги, тож виконала всі вказівки псевдопрацівника банку без будь-яких підозр. У результаті з її кредитного рахунку зникли усі гроші.

Наразі поліцейські з’ясовують особу зловмисника, а також радять, як не потрапити у пастку:

не повідомляйте ваші персональні дані (ПІН-код, номер картки, логін і пароль, CVV-код) стороннім, навіть якщо вони представляються працівниками банку;

не розголошуйте коди, які приходять на ваш мобільний номер, а також не набирайте на телефоні невідомі вам комбінації цифр;

у разі, якщо ви підозрюєте, що спілкуєтеся з аферистами, завершуйте розмову та телефонуйте на “гарячу” лінію банківської установи;

Якщо вас ошукали шахраї, не зволікайте, телефонуйте в поліцію.